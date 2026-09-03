15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«А куда?» Бубнов оценил перспективы Захаряна перейти в один из клубов РПЛ на правах аренды

«А куда?» Бубнов оценил перспективы Захаряна перейти в один из клубов РПЛ на правах аренды
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна перейти в один из клубов Альфа-Банк РПЛ на правах аренды до закрытия трансферного окна.

— А куда? Сколько лет он уже в Испании?

— Третий год.
— Только если к Шварцу. В российский клуб… Во вторую восьмёрку он не пойдёт. В первой восьмёрке – только «Динамо».

— А «Краснодар», с учётом травмы Кривцова?
— Нет. Я не думаю, что «Краснодар» его возьмёт. По стилю он, может быть, им и подошёл бы, но по объёму, по функционалу – нет. Если Кривцов в «Краснодаре» сломался… У него слишком много травм, поэтому — нет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Терпению есть предел». Спортивный директор «Реала Сосьедад» — о Захаряне