«А куда?» Бубнов оценил перспективы Захаряна перейти в один из клубов РПЛ на правах аренды

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна перейти в один из клубов Альфа-Банк РПЛ на правах аренды до закрытия трансферного окна.

— А куда? Сколько лет он уже в Испании?

— Третий год.

— Только если к Шварцу. В российский клуб… Во вторую восьмёрку он не пойдёт. В первой восьмёрке – только «Динамо».

— А «Краснодар», с учётом травмы Кривцова?

— Нет. Я не думаю, что «Краснодар» его возьмёт. По стилю он, может быть, им и подошёл бы, но по объёму, по функционалу – нет. Если Кривцов в «Краснодаре» сломался… У него слишком много травм, поэтому — нет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».