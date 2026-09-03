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Моуринью: чемпионы Франции и Германии заранее знают, что выиграют лигу. В «Реале» — не так

Моуринью: чемпионы Франции и Германии заранее знают, что выиграют лигу. В «Реале» — не так
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью отметил, что его команда сталкивается с бо́льшим давлением в Ла Лиге, нежели чемпионы Франции или Германии.

«Для меня [Ла Лига] — сложный чемпионат, потому что давление постоянное: ты всегда должен побеждать. Есть лиги, где тебе не обязательно побеждать всегда. Чемпионы Франции или Германии спокойно говорят: «Мы уже знаем, что станем чемпионами». Здесь неделя за неделей ощущается давление. Если вы не выигрываете, это плохой результат — это давление играет важную роль для команд, которым приходится выступать в лиге такого уровня», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

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