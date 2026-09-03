Игрок «Реала» Асенсио сделал заявление в связи с делом о распространении интимного видео

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио сделал заявление в связи с делом о распространении им видео интимного характера. Также 23-летний футболист прокомментировал ситуацию со штрафом за вождение в нетрезвом виде.

«Сегодня, после долгого молчания и уважения к судебному процессу, в который я всегда верил, могу сказать, что я был оправдан. И считаю, что настало время сказать несколько слов.

В течение этих месяцев я пережил трудную ситуацию, и иногда мне приходилось видеть, как публикуются информация и мнения обо мне до того, как правосудие вынесло вердикт. Я понимаю и уважаю работу средств массовой информации и право информировать и высказывать мнения, но также считаю важным помнить, что за каждой новостью стоит человек и семья, которые живут с последствиями всего, что публикуется.

Я всегда верил, что правосудие в конечном итоге поставит всё на свои места. Сегодня есть судебное решение, которое говорит само за себя, и я принимаю его со спокой