15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы установили рекорд по тратам на футболистов в летнее трансферное окно

Клубы установили рекорд по тратам на футболистов в летнее трансферное окно
Комментарии

Футбольные клубы потратили на переходы футболистов рекордные $ 9,89 млрд в летнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В общей сложности летом было совершено 12 500 трансферов, что тоже стало рекордом. Больше всего на трансферы потратили английские клубы ($ 3,02 млрд). В топ-5 также вошли команды из Италии ($ 1,1 млрд), Испании ($ 940 млн), Германии ($ 904 млн) и Франции ($ 641 млн).

Наибольший доход от трансферов получили французские клубы ($ 1,7 млрд). В топ-5 также вошли клубы Англии ($ 1,43 млрд), Германии ($ 1,02 млрд), Испании ($ 773 млн) и Португалии ($ 642 млн).

Материалы по теме
«Реал» и «Барселона» потратили летом на трансферы больше, чем остальные 18 клубов Ла Лиги