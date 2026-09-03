Клубы установили рекорд по тратам на футболистов в летнее трансферное окно

Футбольные клубы потратили на переходы футболистов рекордные $ 9,89 млрд в летнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В общей сложности летом было совершено 12 500 трансферов, что тоже стало рекордом. Больше всего на трансферы потратили английские клубы ($ 3,02 млрд). В топ-5 также вошли команды из Италии ($ 1,1 млрд), Испании ($ 940 млн), Германии ($ 904 млн) и Франции ($ 641 млн).

Наибольший доход от трансферов получили французские клубы ($ 1,7 млрд). В топ-5 также вошли клубы Англии ($ 1,43 млрд), Германии ($ 1,02 млрд), Испании ($ 773 млн) и Португалии ($ 642 млн).