«Краснодар» объявил о переходе защитника Майсона Родригеса

«Краснодар» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Майсоном Родригесом до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за чёрно-зелёных под вторым номером.

Ранее СМИ сообщали, что «Краснодар» заплатит «Унион Санта-Фе» $ 4,5 млн (€ 3,8 млн) за 50% прав на футболиста. Подчёркивалось, что экономические права на Родригеса поровну принадлежат «Униону» и уругвайскому «Хувентуд Лас-Пьедрас», поэтому каждый клуб получит по $ 2,25 млн (€ 1,9 млн).

23-летний Родригес выступал в составе аргентинского «Униона» с лета 2025 года. За этот период защитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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