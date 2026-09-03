«Аль-Хиляль» объявил о переходе Габриэла Мартинелли из «Арсенала»

Бразильский вингер Габриэл Мартинелли перебрался из английского «Арсенала» в «Аль-Хиляль». О трансфере объявила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии на официальном сайте команды. Контракт 25-летнего бразильца с новой командой рассчитан на четыре сезона — до лета 2030 года.

Мартинелли выступал за «Арсенал» с лета 2019 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 53 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Мартинелли в «Аль-Хиляль» станет рекордной продажей в истории «Арсенала». Сообщалось, что саудовцы готовы заплатить за игрока € 70 млн.