15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Габриэла Мартинелли из «Арсенала»

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Габриэла Мартинелли из «Арсенала»
Комментарии

Бразильский вингер Габриэл Мартинелли перебрался из английского «Арсенала» в «Аль-Хиляль». О трансфере объявила пресс-служба клуба из Саудовской Аравии на официальном сайте команды. Контракт 25-летнего бразильца с новой командой рассчитан на четыре сезона — до лета 2030 года.

Мартинелли выступал за «Арсенал» с лета 2019 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 53 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее СМИ сообщали, что трансфер Мартинелли в «Аль-Хиляль» станет рекордной продажей в истории «Арсенала». Сообщалось, что саудовцы готовы заплатить за игрока € 70 млн.

Материалы по теме