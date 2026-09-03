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Гришин: приход Головина в «Зенит» развяжет руки Семаку

Гришин: приход Головина в «Зенит» развяжет руки Семаку
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Александр Гришин, бывший тренер полузащитника «Монако» Александра Головина в молодёжной команде ЦСКА, высказался о возможном переходе футболиста в санкт-петербургский «Зенит». Ранее «Чемпионат» сообщал, что переход россиянина в санкт-петербургский клуб возможен в последние дни трансферного окна.

«Если «Зенит» платит деньги и им нужен Головин, они его заберут. Слышал, что только «Спартак» и «Зенит» интересуются Александром, потому что трансферная сумма серьёзная, как и личные условия. Головин — сильный игрок. Он доказал это, играя в «Монако» и сборной России. 30 лет — нормальный возраст для футболиста. Если не будет травм, то Головин точно будет помощником «Зениту». Клуб отдаёт Мостового в аренду, а Александр — это плюс российский паспорт. Его приход развяжет руки Семаку.

Если Головин будет в «Зените», какое это предательство ЦСКА? Это денежно-рыночные отношения: если человеку предложили больше финансов. Жизнь футболиста короткая. Мы видим, что уже ничего не значат трансферы между «Спартаком» и ЦСКА. Поэтому переход и