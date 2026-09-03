Продажа Мартинелли в «Аль-Хиляль» стала самой дорогой в истории «Арсенала» — Transfermarkt

Трансфер 25-летнего вингера Габриэла Мартинелли из «Арсенала» в «Аль-Хиляль» стал самой дорогой продажей в истории лондонского клуба. Как сообщает специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt, за бразильца заплатили € 70 млн.

О трансфере было официально объявлено в четверг, 3 сентября. Мартинелли подписал с новым клубом четырёхлетний контракт. Ранее самой дорогой продажей в истории «Арсенала» был переход полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена в «Ливерпуль» за € 38 млн.

Самые дорогие продажи в истории «Арсенала»:

1. Габриэл Мартинелли в «Аль-Хиляль» — € 70 млн.

2. Алекс Окслейд-Чемберлен в «Ливерпуль» — € 38 млн.

3. Николя Анелька в «Реал» — € 35 млн.

4. Алексис Санчес в «Манчестер Юнайтед» — € 34 млн.

5. Сеск Фабрегас в «Барселону» — € 34 млн.