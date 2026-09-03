«Воссоединение с замечательной семьёй мадридцев». Анчелотти — о посещении базы «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после посещения тренировки «сливочных» на их базе.

«Продуктивное утро, проведённое с нашими игроками в Вальдебебасе и особенное воссоединение с замечательной семьёй мадридцев. Спасибо вам за заботу», — написал Анчелотти.

Итальянский тренер возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год и с 2021 по 2025 год. Под руководством Анчелотти «сливочные» трижды выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также два раза стали чемпионами Испании и обладателями Кубка страны.

С мая 2025 года Анчелотти тренирует сборную Бразилии.