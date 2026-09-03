Канчельскис дал совет Батракову перед дебютом в Лиге чемпионов за «Галатасарай»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал совет полузащитнику «Галатасарая» Алексею Батракову перед дебютом в Лиге чемпионов. 9 сентября турецкий клуб сыграет со «Спортингом» в 1-м туре соревнования.

«Давайте посмотрим первые 10 игр с участием Батракова в «Галатасарае» — и тогда сделаем выводы. Хорошо, что он будет играть против «ПСЖ» и «Барселоны» в Лиге чемпионов — это здорово для него, для опыта и истории. Дай бог, чтобы он играл и вышел в основном составе против этих команд. Против «Барселоны» не каждому дано играть. Я в своё время тоже играл с этой командой. Это было великолепно! «Камп Ноу», 105 тысяч болельщиков — это супер!

В сравнении с Турцией РПЛ — не такой слабый чемпионат. Конечно, особенной мотивации нет, но есть тяжёлые матчи. Своя логистика — искусственные поля и непростые соперники. Если нет результата, получаешь нагоняй от руководства и болельщиков. А как будет Батраков играть в Лиге чемпионов? Надо настраивать себя на каждую игру, будь то