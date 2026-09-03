«Конечно, это не спартаковский игрок». Бубнов — о Саусе
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о футболисте московского «Спартака» Владиславе Саусе, упомянув главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
— Конечно, это не спартаковский игрок! Это талалаевский игрок, его Талалаев воспитывал! Сейчас, чтобы он стал спартаковским, его надо учить играть в спартаковский футбол! А уже, может быть, поздно.
— Он же из «Зенита», из академии.
— Какая разница? А Талалаев его отшлифовал. Так отшлифовал! Таким бриллиантом стал!
— Ну, это вопросы к «Спартаку» в первую очередь по трансферу.
— Ладно. Отдел скаутинга. Они Барко купили, Маркиньоса, Солари купили. Сейчас Даку взяли. Что они, работать не умеют?! Для чего Сауся взяли? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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