Чемпион мира Маркос Льоренте завершил карьеру в сборной Испании в 31 год

Правый защитник мадридского «Атлетико», чемпион мира – 2026 Маркос Льоренте объявил о завершении карьеры в сборной Испании в возрасте 31 года.

«После долгого времени размышлений и сомнений я решил закрыть свой этап в национальной команде. Знаю, что я ещё молод, и, возможно, если бы продолжал делать всё правильно, у меня бы осталось много лет, чтобы продолжать играть в этой футболке.

Знаю, что многие из вас не поймут, и, безусловно, я бы не понял это и со стороны. Но это личное решение, очень продуманное и прежде всего очень искреннее. Независимо от того, был ли я на чемпионате мира или нет или выиграли ли мы или нет, это решение уже было принято.

Бесконечно благодарен всем людям, с которыми встретился на протяжении