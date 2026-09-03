Сергеев повторил рекорд по забитым мячам в КР, сравнявшись с Соболевым и Веретенниковым

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев повторил бомбардирский рекорд бывшего форварда «Ротора» и «Сокола» Олега Веретенникова и футболиста «Зенита» Александра Соболева в Кубке России. Это случилось в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира, в котором играют «Динамо» и «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан. На данный момент счёт — 1:0 в пользу бело-голубых.