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Сергеев повторил рекорд по забитым мячам в КР, сравнявшись с Соболевым и Веретенниковым

Сергеев повторил рекорд по забитым мячам в КР, сравнявшись с Соболевым и Веретенниковым
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Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев повторил бомбардирский рекорд бывшего форварда «Ротора» и «Сокола» Олега Веретенникова и футболиста «Зенита» Александра Соболева в Кубке России. Это случилось в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира, в котором играют «Динамо» и «Ахмат». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Сергей Чебан. На данный момент счёт — 1:0 в пользу бело-голубых.