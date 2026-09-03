Радимов назвал комичной ситуацию со срывом двух трансферов «Динамо» после презентации

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о срыве переходов вингеров Гонсало Платы и Матеуса Мартинса в «Динамо». Обоим игрокам устроили встречи в аэропорту и фотосессии с клубной символикой по прибытии в Москву, но позже от трансферов отказались.

«Когда приезжают футболисты, их спортивный блок должен вести очень долго, да? И теоретически может быть какой‑то недостаток, и такие случаи известны, когда игрок приезжает и его заворачивают на подписании контракта. Но здесь вопрос: зачем тогда встречать с кокошниками и с караваем, если контракт не подписан?

При этом для меня впервые происходит история, когда сразу два игрока одновременно не проходят медобследование. Здесь у меня вопрос к спортивному блоку, который вёл их как футболистов. Ситуация комичная и, конечно же, не красит «Динамо» в этом плане», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».