Новичок «Краснодара» Родригес обратился к болельщикам

Новоиспечённый защитник «Краснодара» Майсон Родригес обратился к болельщикам чёрно-зелёных после перехода.

«Привет, как ваши дела? Меня зовут Майсон. Я уже здесь, в «Краснодаре». Очень рад присоединиться к клубу. Надеюсь, что скоро увидимся на стадионе. Вперёд!» — сказал Родригес в видео в телеграм-канале «Краснодара».

Родригес подписал контракт с чёрно-зелёными до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за российскую команду под вторым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме Официально «Краснодар» объявил о переходе защитника Майсона Родригеса

Топ-5 фактов о российском футболе: