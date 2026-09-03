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Новичок «Краснодара» Родригес обратился к болельщикам

Новичок «Краснодара» Родригес обратился к болельщикам
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Новоиспечённый защитник «Краснодара» Майсон Родригес обратился к болельщикам чёрно-зелёных после перехода.

«Привет, как ваши дела? Меня зовут Майсон. Я уже здесь, в «Краснодаре». Очень рад присоединиться к клубу. Надеюсь, что скоро увидимся на стадионе. Вперёд!» — сказал Родригес в видео в телеграм-канале «Краснодара».

Родригес подписал контракт с чёрно-зелёными до конца июня 2030 года. Футболист будет выступать за российскую команду под вторым номером. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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