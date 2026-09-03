«Динамо» Москва — «Ахмат»: Константин Тюкавин сделал счёт разгромным на 80-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент написания новости счёт — 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.<