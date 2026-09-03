Канчельскис: сборная России может сыграть с клубным соперником — почему бы нет?

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о поиске соперников для сборной России на товарищеские матчи. Во вторник, 29 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут игру с командой Ирана.

«У сборной есть свой календарь, его надо придерживаться. Если нет соперников, можно сыграть с каким-то клубом. Почему бы и нет? Или сделать вторую сборную, как было в СССР. Можно и с молодёжкой сыграть. При желании можно найти соперника. Выход есть всегда. Нужно искать и думать. Пускай руководство сборной решает. Думаю, есть варианты», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная России отстранена от всех официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных турнирах.