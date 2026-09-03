Модрич ответил на вопрос, сможет ли Криштиану Роналду забить 1000 голов за карьеру

Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду, оценив вероятность того, что португалец сможет забить 1000 голов в официальных матчах.

– Зная его, вы считаете само собой разумеющимся, что он забьёт 1000 голов? Ему не хватает всего 22 голов, и он будет единственным в истории, кто забьёт 1000 голов на официальном уровне.

– Криштиану невероятен, он феномен, монстр, и я не сомневаюсь, что он достигнет этой отметки. Всё, что он сделал, что он продолжает делать, и то, как он выступает, выкладываясь полностью в каждом матче, достойно восхищения.

У него впереди как минимум год, и, как я уже сказал, он обязательно достигнет этой отметки. Это невероятно. Я не знаю, как долго он ещё захочет продолжать играть, но он будет продолжать забивать, даже если захочет играть до 50 лет. Его способность забивать голы и особенно его характер, вера и уверенность в себе просто поражают, – приводит слова Модрича AS.