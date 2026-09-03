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Модрич ответил на вопрос, сможет ли Криштиану Роналду забить 1000 голов за карьеру

Модрич ответил на вопрос, сможет ли Криштиану Роналду забить 1000 голов за карьеру
Комментарии

Полузащитник «Милана» Лука Модрич высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду, оценив вероятность того, что португалец сможет забить 1000 голов в официальных матчах.

– Зная его, вы считаете само собой разумеющимся, что он забьёт 1000 голов? Ему не хватает всего 22 голов, и он будет единственным в истории, кто забьёт 1000 голов на официальном уровне.
– Криштиану невероятен, он феномен, монстр, и я не сомневаюсь, что он достигнет этой отметки. Всё, что он сделал, что он продолжает делать, и то, как он выступает, выкладываясь полностью в каждом матче, достойно восхищения.

У него впереди как минимум год, и, как я уже сказал, он обязательно достигнет этой отметки. Это невероятно. Я не знаю, как долго он ещё захочет продолжать играть, но он будет продолжать забивать, даже если захочет играть до 50 лет. Его способность забивать голы и особенно его характер, вера и уверенность в себе просто поражают, – приводит слова Модрича AS.

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