«Челси» готов заплатить € 100 млн за замену Энцо Фернандеса зимой — Sport.es

«Челси» рассматривает вариант с покупкой полузащитника мадридского «Атлетико» Пабло Барриоса грядущей зимой, в котором видит замену для Энцо Фернандеса, покинувшего клуб. «Синие» готовы заплатить € 100 млн за покупку 23-летнего футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Атлетико» не стремится продать Барриоса. В контракте футболиста есть пункт об отступных в размере € 500 млн.

В минувшем сезоне Барриос принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.