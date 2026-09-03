15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» готов заплатить € 100 млн за замену Энцо Фернандеса зимой — Sport.es

«Челси» готов заплатить € 100 млн за замену Энцо Фернандеса зимой — Sport.es
Комментарии

«Челси» рассматривает вариант с покупкой полузащитника мадридского «Атлетико» Пабло Барриоса грядущей зимой, в котором видит замену для Энцо Фернандеса, покинувшего клуб. «Синие» готовы заплатить € 100 млн за покупку 23-летнего футболиста. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Атлетико» не стремится продать Барриоса. В контракте футболиста есть пункт об отступных в размере € 500 млн.

В минувшем сезоне Барриос принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме