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Кубок России по футболу 2026/2027: результаты на 3 сентября, календарь, таблица

Кубок России — 2026/2027 по футболу: результаты на 3 сентября, календарь, таблица
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Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи прошедшего игрового дня.

Результат матча Кубка России на 3 сентября:

«Динамо» Москва — «Ахмат» — 3:0.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Обладатель Суперкубка России — санкт-петербургский «Зенит».