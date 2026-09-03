«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам медобследования Платы — O Globo

«Фламенго» запросил у московского «Динамо» результаты медицинского обследования нападающего Гонсало Платы, однако бело-голубые отказались, сославшись на необходимость получения ряда разрешений для сохранения конфиденциальных данных футболиста. Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, во «Фламенго» подозревают, что «Динамо» использовало медицинский фактор в качестве предлога для отказа от сделки.

Напомним, в московскую команду также не перешёл игрок «Ботафого» Матеус Мартинс. 2 сентября бело-голубые сделали заявление, где сообщили, что «футбольный клуб «Динамо» в силу ряда причин принял решение, продиктованное долгосрочными интересами клуба, — не совершать трансферы данных игроков».