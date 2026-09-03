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«Есть ничьи тухлые, а есть ничьи вкусные». Бубнов — про «Оренбург»

«Есть ничьи тухлые, а есть ничьи вкусные». Бубнов — про «Оренбург»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о результатах «Оренбурга» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

— Что поразило, они к «Спартаку» применили тактику мелкого фола и начали их избивать. 29 фолов. То есть они никого не боятся, чувствуют себя совершенно уверенно. Плюс у них турнирная ситуация… нельзя сказать, что в яме сидят.

— Ну, у них прямо какой-то вирус ничьих. Они за шесть туров проиграли только одну встречу «Зениту».
— Ничья ничьей – рознь. Есть ничьи тухлые, а есть ничьи вкусные. Так вот, у них ничьи все вкусные, поэтому с каждой ничьей они себя всё увереннее чувствуют, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После шести матчей в чемпионате России «Оренбург» набрал семь очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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