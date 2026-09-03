Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил на вопрос о возможном возвращении Захаряна в клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб полузащитника Арсена Захаряна, выступающего за «Реал Сосьедад».

«Мы не комментируем никакие трансферы, по которым решения не приняты», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Ранее агент футболиста Геннадий Голубин допустил, что игрок может покинуть свою нынешнюю команду в ближайшее время. Трансферное окно в топ-5 европейских чемпионатов закрылось. Российские клубы могут осуществлять сделки ещё семь дней.