15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» прокомментировали срывы трансферов Платы и Мартинса

В «Динамо» прокомментировали срывы трансферов Платы и Мартинса
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал срыв трансферов крайнего нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса и форварда «Фламенго» Гонсало Платы.

«Мы изначально не планировали раскрывать детали. С уважением относимся и к игрокам, и к репутации клубов. Прежде всего мы руководствовались долгосрочными интересами клуба. С учётом масштабности этих переходов было принято решение не заключать договор на определённом этапе. Очень жалко, что так произошло. В моей карьере это происходило два-три раза. Эта ситуация может порождать большое количество конспирологии и поиска иных причин. Мы действовали совершенно открыто и по доброй воле. Хотели, чтобы эти игроки перешли в «Динамо». Они приехали, трансферные контракты заключили, но медицинский осмотр не был пройден. В такой ситуации система сработала так, как должна была сработать. С учётом всех выявленных рисков было принято решение отказаться.

Оба футболиста заявили о переходе заранее. Один это сказал бразильской