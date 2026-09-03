В «Динамо» прокомментировали срывы трансферов Платы и Мартинса

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал срыв трансферов крайнего нападающего «Ботафого» Матеуса Мартинса и форварда «Фламенго» Гонсало Платы.

«Мы изначально не планировали раскрывать детали. С уважением относимся и к игрокам, и к репутации клубов. Прежде всего мы руководствовались долгосрочными интересами клуба. С учётом масштабности этих переходов было принято решение не заключать договор на определённом этапе. Очень жалко, что так произошло. В моей карьере это происходило два-три раза. Эта ситуация может порождать большое количество конспирологии и поиска иных причин. Мы действовали совершенно открыто и по доброй воле. Хотели, чтобы эти игроки перешли в «Динамо». Они приехали, трансферные контракты заключили, но медицинский осмотр не был пройден. В такой ситуации система сработала так, как должна была сработать. С учётом всех выявленных рисков было принято решение отказаться.

Оба футболиста заявили о переходе заранее. Один это сказал бразильской