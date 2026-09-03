«Зенит» отступил на последней минуте». Инсайдер — о срыве трансфера Энрике в «Рому»

Журналист Фелипе Сильва в программе Fala a Fonte поделился информацией о срыве трансфера нападающего «Зенита» Луиса Энрике в «Рому», которая предлагала € 38+5 млн за переход вингера.

– Что происходило с Луисом Энрике после того, как сделка с «Ромой» не состоялась?

– Было большое разочарование в окружении Луиса Энрике. Переговоры сорвались на последней минуте. «Зенит» положительно отреагировал на предложение «Ромы», но, когда начался обмен документами для официального оформления сделки, «Зенит» отступил. Они сказали: «Нет, мы отказываемся, мы больше не будем вести переговоры по нему».

«Зенит» полностью изменил свою позицию. И это разозлило [«Рому»], потому что они уже надеялись, что сделка состоится. Это была операция в последнюю минуту, и они были воодушевлены её завершением. Луис Энрике уже дал добро «Роме», однако этого не произошло, — приводит слова Сильвы FogãoNET.