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«Слава богу, что перебрали». Бубнов — о результатах ЦСКА в РПЛ

«Слава богу, что перебрали». Бубнов — о результатах ЦСКА в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о результатах ЦСКА в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

— У вас нет ощущения, как будто ЦСКА перебрал очки? Если смотреть на качество и содержание игры, ну, не на 12 очков.
— Правильное впечатление. Они действительно перебрали. Слава богу для них, что перебрали. Потому что, если сейчас их «Зенит» прибьёт, надо смотреть по календарю. А там календарь тоже, наверное, непростой. Если они две-три игры потеряют очки, а если ещё и проиграют, то окажутся там, где и должны быть. Они 90 минут не могут стабильно сыграть, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После шести матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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