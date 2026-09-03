«Слава богу, что перебрали». Бубнов — о результатах ЦСКА в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о результатах ЦСКА в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

— У вас нет ощущения, как будто ЦСКА перебрал очки? Если смотреть на качество и содержание игры, ну, не на 12 очков.

— Правильное впечатление. Они действительно перебрали. Слава богу для них, что перебрали. Потому что, если сейчас их «Зенит» прибьёт, надо смотреть по календарю. А там календарь тоже, наверное, непростой. Если они две-три игры потеряют очки, а если ещё и проиграют, то окажутся там, где и должны быть. Они 90 минут не могут стабильно сыграть, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После шести матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.