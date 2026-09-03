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«Я с ним не тусовался». Тюкавин — о срыве перехода Платы в «Динамо»

«Я с ним не тусовался». Тюкавин — о срыве перехода Платы в «Динамо»
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о срыве перехода в клуб колумбийского вингера Гонсало Платы из бразильского «Фламенго». Южноамериканца встретили в московском аэропорту и устроили фотосессию с клубной символикой, но впоследствии от трансфера отказались.

— По поводу срыва трансферов игроков — вопрос к руководству и медицинскому штабу. Мне вообще без разницы.

— Про Плату было много слухов. Ты с ним записал видео, успел понять, что он за человек?
— Я не знаю, правда это или нет. Я с ним не тусовался (смеётся), — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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