«Я с ним не тусовался». Тюкавин — о срыве перехода Платы в «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о срыве перехода в клуб колумбийского вингера Гонсало Платы из бразильского «Фламенго». Южноамериканца встретили в московском аэропорту и устроили фотосессию с клубной символикой, но впоследствии от трансфера отказались.

— По поводу срыва трансферов игроков — вопрос к руководству и медицинскому штабу. Мне вообще без разницы.

— Про Плату было много слухов. Ты с ним записал видео, успел понять, что он за человек?

— Я не знаю, правда это или нет. Я с ним не тусовался (смеётся), — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.