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Иван Сергеев: приятно, что сравнялся с Соболевым по голам в Кубке России

Иван Сергеев: приятно, что сравнялся с Соболевым по голам в Кубке России
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Форвард московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о повторении рекорда по забитым мячам в Кубке России. Футболист сравнялся с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Это случилось в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира, в котором бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Чебан.