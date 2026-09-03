«ПСЖ» хочет продлить контракт с Кварацхелией до церемонии вручения «ЗМ» — L'Équipe

«ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим Хвичей Кварацхелией до 2030 или 2031 года с повышением заработной платы. Действующее трудовое соглашение 25-летнего вингера действует до 2029 года. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, переговоры между сторонами уже начались. «ПСЖ» желает завершить сделку до церемонии вручения «Золотого мяча» (26 октября), на который вингер является серьёзным претендентом. В случае победы грузинского футболиста переговоры о продлении его контракта могут осложниться.

Кварацхелия играет за парижский клуб с января 2025 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.