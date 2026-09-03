«Зенит» заблокировал переход Энрике, «Ботафого» готов вернуться зимой — Arena Alvinegra

«Зенит» заблокировал потенциальный переход нападающего Луиса Энрике в «Ботафого» в текущее трансферное окно. Однако бразильский клуб сохраняет надежду приобрести вингера сине-бело-голубых зимой. Об этом сообщает FogãoNET со ссылкой на интернет-канал Arena Alvinegra, специализирующийся на новостях о «Ботафого».

В нынешнем сезоне Энрике принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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