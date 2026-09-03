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«Я не Рафинья, я женщина». Болельщики перепутали футболистку «Барселоны» с вингером

«Я не Рафинья, я женщина». Болельщики перепутали футболистку «Барселоны» с вингером
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Группа болельщиков приняла футболистку женской команды «Барселоны» Керолин Николи за игрока мужской команды Рафинью.

Инцидент произошёл возле тренировочной базы клуба. Фанаты ждали футболистов на выходе. Подъехал серый автомобиль, его окружили болельщики, которые приняли Николи за Рафинью. Эта ошибка заставила футболистку остановить машину и извиниться перед болельщиками, которые просили бразильца уделить им несколько минут своего времени, чтобы раздать автографы и сфотографироваться.

«Я не Рафинья, я женщина», — сказ