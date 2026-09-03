Хаби Алонсо активизировал борьбу с утечками информации в «Челси» — Daily Mail

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо повысил уровень секретности в клубе и активизировал борьбу с утечками информации. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, лондонский клуб при Алонсо ужесточил меры безопасности на базе в связи с тем, что на минувшей неделе двум людям удалось побывать рядом с закрытой тренировкой «синих». Также теперь испанский специалист начал объявлять состав на матч только в день игры.

Подчёркивается, в минувшем сезоне в «Челси» были шокированы, когда обнаружили, что в клубе есть «крот», сливавший стартовые составы. Весной бывший главный тренер «синих» Лиам Росеньор сообщил, что узнал, кто распространяет закрытые сведения о составах.

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