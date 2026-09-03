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«Фенербахче» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды, его продлили в феврале

«Фенербахче» расторг контракт с лучшим бомбардиром команды, его продлили в феврале
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Бразильский атакующий полузащитник Андерсон Талиска покинул «Фенербахче». О расторжении контракта с 32-летним футболистом объявила пресс-служба стамбульской команды на официальном сайте. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию.

Талиска выступал за «Фенербахче» с января 2025 года. В турецкую команду он перебрался из саудовского «Аль-Насра», где был одноклубником португальца Криштиану Роналду. В минувшем сезоне на счету Талиски 27 голов и пять результативных передач в 45 играх за «Фенер» во всех турнирах.

Контракт Талиски и «Фенербахче» был продлён в феврале текущего года. Соглашение было рассчитано до лета 2028-го.

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