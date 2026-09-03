«Любит отбивать перед собой». Рой Кин выразил сомнение в переходе Мартинеса в «Челси»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин со скепсисом отнёсся к трансферу вратаря Эмилиано Мартинеса в «Челси».

«Не знаю, хорошее ли это приобретение для «Челси». Понимаю, им нужен был новый вратарь, однако говорю вам, он много пропускал за «Астон Виллу» в минувшем сезоне. Знаю, что он харизматичная личность, отдам ему должное в этом. Но не уверен. Мне это не нравится. Он любит парировать удары прямо перед собой, во вратарской», — приводит слова Кина Goal со ссылкой на The Overlap.

Лондонский клуб объявил о переходе Мартинеса 30 августа. Аргентинский голкипер подписал с лондонским «Челси» трёхлетний контракт. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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