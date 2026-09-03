Модрич оценил роль Моуринью в противостоянии «Реала» и «Барселоны»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич оценил роль главного тренера «Реала» Жозе Моуринью в противостоянии мадридского клуба с «Барселоной».

– Как вы думаете, Моуринью сможет вернуть тот дух соперничества, которого так не хватало болельщикам?

– Да, без сомнения. С первых матчей видно, что это другой «Реал», пугающий «Реал», который мне нравится. Я думаю, что назначить Моуринью было очень правильным решением клуба – лучшим вариантом для этой роли, если учитывать состояние команды и всё остальное.

– Люди думают, что с Моуринью «Барселоне» будет намного сложнее и ситуация меняется.

– Конечно. Но «Реал» никогда не должен смотреть на то, что делают другие, только на себя. «Барселона» может быть его главным соперником, однако «Реалу» следует сосредоточиться на своих собственных делах, чтобы другие беспокоились о «Мадриде», а не наоборот. Так было всегда, по крайней мере, в моё время и задолго до этого, и именно поэтому «Реал» так велик, – приводит слова Модрича AS.