39-летний Джейми Варди может подписать контракт с клубом АПЛ

39-летний нападающий Джейми Варди может вернуться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает издание talkSPORT, возможность подписания контракта с экс-форвардом сборной Англии рассматривает «Эвертон».

Минувший сезон Варди провёл в итальянской Серии А в составе клуба «Кремонезе». На счету нападающего 29 матчей. В них Варди отметился семью голами и тремя результативными передачами. Летом англичанин стал свободным агентом.

В последние дни летнего трансферного окна «Эвертон» покинули центральный нападающий Бету, перебравшийся в «Фиорентину», а также вингер Илиман Ндиайе. Он подписал контракт с «Манчестер Сити».