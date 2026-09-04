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Мактоминей не стал отрицать возможность перехода в «Реал» при Моуринью

Мактоминей не стал отрицать возможность перехода в «Реал» при Моуринью
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Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей ответил, перешёл ли бы он в мадридский «Реал», если бы его позвал главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью.

– Вы дебютировали в Премьер-лиге при Моуринью. Если бы он позвонил вам, чтобы позвать в «Реал», то вы бы перешли?
– Если бы такое случилось, то я бы подумал об этом, – приводит слова Мактоминея Sport.es.

Португальский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Мактоминей является воспитанником «красных дьяволов». Полузащитник дебютировал за основную команду в 2017 году при Моуринью. Летом 2024 года шотландский футболист перешёл в «Наполи».

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