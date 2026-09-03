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Владислав Радимов — об «Акроне»: насколько знаю, клуб ещё сделает пару приобретений

Владислав Радимов — об «Акроне»: насколько знаю, клуб ещё сделает пару приобретений
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о прогрессе в игре «Акрона» в сравнении с началом сезона, а также поделился информацией о предстоящих входящих трансферах тольяттинского клуба. Летом команду возглавил сербский специалист Срджан Благоевич.

«Акрон» вылезает из той ямы, в которую угодил вначале. Тренер начал понимать, что к чему, команда уже становится разной в плане тактики, а не просто шашки наголо.

Насколько я знаю, клуб ещё сделает пару приобретений для того, чтобы увеличить обойму. И они, конечно же, вылезут из того места, где находятся», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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