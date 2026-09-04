Левандовски оценил перспективы «Реала» при Моуринью в новом сезоне

Бывший нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о перспективах мадридского «Реала» в нынешнем сезоне под руководством Жозе Моуринью.

«Мадрид» теперь стал сильнее с новыми трансферами и с Жозе [Моуринью]. У меня такое чувство, что после двух лет, в течение которых клуб ничего не выигрывал, его настрой важен и он может быть очень сильным в этом сезоне, но я всегда с «Барселоной», — приводит слова Левандовского AS.

В июне 2026 года «Реал» возглавил 63-летний португальский специалист Жозе Моуринью. Ранее Моуринью уже работал в «Реале» в период с 2010 по 2013 год. Он стал с клубом чемпионом Испании (сезон-2011/2012), обладателем Кубка (сезон-2010/2011) и Суперкубка страны (2012).

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