ФИФА обвинила УЕФА в клеветнической кампании против себя — The Telegraph

Международная федерация футбола (ФИФА) обвинила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в клеветнической кампании против себя. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, УЕФА подал иск в три суда США с требованием обязать президента ФИФА Джанни Инфантино раскрыть все материалы, касающиеся плана Fifa Forward Enterprise (FFE) по продаже долей в чемпионате мира по футболу, который не был реализован.

Также УЕФА в одном из документов предупредил, что он и другие заинтересованные стороны «готовятся подать уголовные иски в Швейцарии против Инфантино и, возможно, других должностных лиц и советников ФИФА». Существует мнение, что длительного судебного процесса можно избежать, если ФИФА согласится оперативно раскрыть документы.

Однако на этой неделе ФИФА ответила собственным заявлением, в котором просила суд «выступить против» этого ходатайства.

«Хотя эти заявления [УЕФА] оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не более чем пресс-релизы, призванные поддержать клеветническую кампанию УЕФА против ФИФА и её руководства», — приводит содержание заявления ФИФА The Athletic.

ФИФА настаивает, что план FFE был «всего лишь предложением».

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