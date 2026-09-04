Бензема — в «Арсенал», Зинченко — в «МЮ». Standard — о свободных агентах для клубов АПЛ

Британское издание Evening Standard опубликовало материал, в котором клубам английской Премьер-лиги, не успевшим укомплектовать состав до закрытия трансферного окна, предлагается обратиться к рынку свободных агентов. Среди прочего экс-защитник «Уфы» и «Манчестер Сити» Александр Зинченко предлагается «Манчестер Юнайтед», а бывший форвард сборной Франции Карим Бензема — «Арсеналу».

«Может ли «Арсенал» дать шанс Бензема, которого уже несколько раз связывали с переходом на «Эмирейтс»? Французскому нападающему сейчас 38 лет, но, если учитывать, что за свою карьеру он забил более 350 голов, он может стать краткосрочным решением для «канониров».

«Манчестер Юнайтед» решил не подписывать левого защитника в последний день трансферного окна, несмотря на очевидную нехватку игроков на этой позиции. Зинченко, бывший игрок «Арсенала», доступен бесплатно. 29-летний футболист может составить достойную конкуренцию Люку Шоу, а также стать дополнительной опорой в полузащите», — говорится в публикации Evening Standard.