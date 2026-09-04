«Челси» расстался с 39 игроками за лето, в команде остаётся 30 человек — BBC

Лондонский «Челси» в летнее трансферное окно расстался с 39 футболистами. Как сообщает издание BBC, «синие» фактически получили прибыль после продажи игроков на общую сумму более € 160 млн. Всего было продано 17 футболистов, а 22 игрока ушли в аренду.

Кроме того, не учитываются четыре молодых игрока, покинувших команду в статусе свободных агентов. Отмечается, что, несмотря на все продажи, в составе первой команды «Челси» по-прежнему числится 30 человек.

Среди 39 игроков, проданных или отданных в аренду, выделяются Энцо Фернандес, переход которого в «Манчестер Сити» за € 145 млн стал повторением британского рекорда, и сенегальский нападающий Николас Джексон, перешедший в «Астон Виллу» за € 75 млн.