«Не могу объяснить, что сделали русские». Директор «Фламенго» — о срыве трансфера Платы

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Боту высказался о срыве трансфера форварда Гонсало Платы в московское «Динамо».

«Я не могу объяснить, что сделали русские. Могу лишь сказать, что Плата нам очень нужен. Мы никогда не хотели, чтобы Плата уходил. Было очень выгодное предложение по игроку, и мы приняли его на определённых условиях. Теперь, как вы говорите, они сорвали сделку. Эта часть уже находится в ведении нашего юридического отдела. Он нам очень нужен, и мы ждём, когда он ещё больше укрепит команду, которая и без того сильна.

Нет [«Динамо» не предоставило дополнительных подробностей], они лишь сказали, что по ряду причин не будут продолжать процесс. Это послужит уроком для бразильских клубов, чтобы они поняли, с кем ведут дела. И для агентов, которые приводят игроков в клубы такого типа», — приводит слова Боту ESPN.