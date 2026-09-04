«Динамо» ведёт переговоры по трансферу игрока сборной Уругвая — Мерло

Московское «Динамо» может подписать полузащитника сборной Уругвая Фелипе Карбальо. Как сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло в соцсети X, российский клуб находится на продвинутой стадии переговоров о подписании контракта с 29-летним центральным полузащитником.

По данным источника, главный тренер «Динамо» Сандро Шварц лично попросил подписать Карбальо. Немецкий специалист работал с футболистом в «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.

Карбальо находится в статусе свободного агента с января текущего года. Последним клубом уругвайского игрока остаётся бразильский «Гремио». Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,5 млн.