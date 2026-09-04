Стали известны причины, по которым «Тигрес» не может завершить трансфер Гонду из ЦСКА

«Тигрес» продолжает переговоры о переходе нападающего ЦСКА Лусиано Гонду, однако сделка столкнулась с серьёзными трудностями. Об этом сообщает RG La Deportiva в социальной сети X.

По информации источника, проблема заключается не в интересе мексиканского клуба к аргентинскому форварду и не в сумме трансфера, которая оценивается в $ 11 млн. Главным препятствием стали экономические ограничения, действующие при проведении сделок с российскими клубами.

CEMEX, которой принадлежит «Тигрес», является публичной компанией, поэтому прямой перевод средств московскому ЦСКА может создать риски из-за банковских ограничений и финансовых санкций. В связи с этим мексиканскому клубу может потребоваться провести сделку через третью сторону либо найти другой способ осуществить трансфер без прямого платежа ЦСКА.

Лусиано Гонду играет за ЦСКА с января 2026 года. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.