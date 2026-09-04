Карпукас рассказал о разговоре с Глушенковым перед переходом из «Локомотива» в «Зенит»

Новоиспечённый полузащитник «Зенита» Артём Карпукас рассказал о разговоре с полузащитником Максимом Глушенковым перед его трансфером из «Локомотива» в клуб из Санкт-Петербурга.

— Вы рассказывали в интервью, что вас долго Максим Глушенков зазывал в «Зенит». Можете поделиться, что конкретно он рассказывал, как уговаривал?

— Да просто говорил, что, если будет возможность, приходи, мы тебя ждем, я тебя жду, всё будет. Здесь тебе понравится, — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Зенита».

Напомним, Карпукас перешёл из «Локомотива» в «Зенит» 21 августа. Футболист дебютировал за клуб из Санкт-Петербурга в матче со «Спартаком» (0:2).