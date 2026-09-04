Семшов назвал единственный способ для Захаряна реанимировать карьеру

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«На данный момент, если он и переедет в Россию, то в аренду. Это единственный хороший способ для него реанимировать карьеру, а потом попробовать себя вновь в Испании. Сейчас не очень понятно, в каком он состоянии. Для этого ему нужно провести хороший сезон в «Динамо». Это вполне реально — доверия здесь будет больше, если он будет здоров, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. За это время Арсен принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.