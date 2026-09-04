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Семшов назвал ключевого игрока «Спартака»

Семшов назвал ключевого игрока «Спартака»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что полузащитник Эсекьель Барко является ключевым игроком московского «Спартака».

«Барко — ключевой футболист для «Спартака». Его никто не может заменить на данный момент. У него есть движение, умные ходы и огромное желание играть вперёд, обострять», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Двумя днями ранее «Спартак» сообщил, что у игрока выявлен бронхит.

Ранее Барко пропустил встречу 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Родиной» (3:1), а также встречу 6-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Всего в новой кампании 27-летний аргентинец сыграл пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

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