«Образец бесстыдного хвастовства». Морган — о рекламе пива с достижениями Месси

Телеведущий Пирс Морган высмеял рекламу пива, посвящённую достижениям нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Мистер Скромность» выдал самый высокомерный образец бесстыдного хвастовства в истории спорта. Просто умора», – написал Морган в соцсети Х.

Ранее форвард сборной Аргентины выложил ролик, в котором перечисляются его голевые действия и достижения, а вместо напитков в чеке указаны голы, ассисты, минуты на поле, трофеи и другие знаковые моменты карьеры аргентинца. В конце появляется фраза «GOAT debate settled» – «Вопрос о величайшем в истории закрыт».

31 августа нападающий объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

Ранее Морган заявил, что спор о лучшем в истории между Месси и Роналду завершён, и назвал лидера.