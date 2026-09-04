Стало известно, что Месси предлагал журналистке помощь после гибели её мужа

Журналистка Вероника Брунати написала статью с благодарностью Лионелю Месси после ухода 39-летнего футболиста из сборной Аргентины.

Помимо прочего, Брунати вспомнила историю о том, как Месси предложил ей помощь после гибели её мужа, журналиста Хорхе «Эль Топо» Лопеса в 2014 году – его такси протаранил автомобиль преступников, которые уходили от полицейской погони.

«Я не писала несколько дней. Я не могла найти слова. Я расскажу своим детям кое-что, что я хотела бы, чтобы они запомнили о Месси и их отце. И я думаю: что бы Эль Топо написал сегодня?

Моя мама смотрит на меня. Я говорю ей, что люблю её. Я машу ей из телевизора, рассказывая о Месси. Я чувствую, что люблю её. И я думаю о тех случаях, когда она видела, как я выходила на поле вместе с Месси, чтобы освещать игру сборной.

Достаточно ли я говорила тебе, что люблю тебя, мама? Она была со мной в Бразилии, Чили, Соединенных Штатах, России и во многих других местах. Помогала мне с моими детьми, чтобы я могла выполнять свою работу.

Я до сих пор не могу подобрать слова, чтобы объяснить то, что я даже не знаю, как объяснить: половину своей жизни я освещала сборную Аргентины с Месси. Месси был для нас всем. Всем, что вдохновляло нас. Всем, что вселяло в нас надежду. Всем, чему он научил нас своим характером. Потому что авторитет Месси как человека огромен.

Благодаря Месси моя жизнь стала лучше. И жизнь Эль Топо. И жизнь моих детей. Потому что Месси – это уникальный вид счастья.

После инцидента с Эль Топо Месси пригласил меня на тренировочную базу имени Жоана Гампера. Он поприветствовал меня, обнял и спросил: «Что я могу сделать для тебя, для Агуса и Лусии?» Он помнил имена моих детей! Я была удивлена. Я не знала, что сказать. О чем я могла попросить Лионеля Месси? Я не знала.

[Он сказал]: «Я хочу помочь вам. Что я могу сделать для них?» И я ответила: «Будь Лионелем Месси. Мои дети радуются, когда видят тебя, Лео. Мои дети часто плачут. Я просто хочу снова увидеть, как они смеются». Лео посмотрел на меня и сказал: «Нет. Кое-что ещё, Веро...»

[Я сказала]: «Если я не смогу найти другую работу, если всё станет сложно, я отправлю твоему отцу своё резюме. Клянусь». Я никогда не говорила ему, что я на дне. Я никогда не говорила ему, что не знаю, как жить дальше в одиночку. Он настаивал. «Ну да, – сказала я ему, – когда-нибудь ты встретишься с Агусом и Лусией. Ничто не сделает их счастливее». И я была права.

Месси – это такая радость. Я была так счастлива путешествовать и рассказывать о нём. Я чувствовала себя супермамой. Невероятно, что я так говорю, но это правда. Месси вдохновил меня. Он придал мне сил, когда у меня их не было.

Он подтолкнул меня к тому, чего я и представить себе